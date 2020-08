“Boom!”. Pierluigi Diaco, per il conduttore una rivincita contro tutto e tutti. Cosa è successo (e perché non può che essere felice) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pierluigi Diaco, una buonanotizie per il conduttore. Una rinvincita per Pierluigi Diaco che ha ribaltato le critiche, molto spesso gratuite, ricevute sui social. Il suo programma pomeridiano è un caposaldo della rete ammiraglia Rai, e un vero e proprio successo estivo. Die che si tratta? Io e Te, il salotto del pomeriggio di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. Ieri, martedì 11 agosto, la trasmissione ha avuto un vero e proprio boom di ascolti; infatti la puntata con Edoardo Vianello ospite ha ottenuto il record stagionale della fascia 14-15.40, appassionando ben 1.353.000 telespettatori con una media del 11,7 di share. Nella puntata dell’11 agosto che ha avuto come ospite principale Edoardo Vianello, Katia Ricciarelli, dopo aver ... Leggi su caffeinamagazine

“Boom” Pierluigi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Boom” Pierluigi