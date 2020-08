Bonus Inps, Murelli e Dara: la decisione della Lega (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sospesi Murelli e Dara. Il presidente Tridico parlerà alla commissione di lavoro di Montecitorio venerdì 14 agosto. Decisa la sede opportuna per discutere il caso dei deputati che hanno richiesto il Bonus Sospesi due deputati della Lega. Murelli e Dara avevano richiesto il Bonus Inps da 600 euro destinato alle partite Iva. Venerdì 14 agosto, in commissione di lavoro, interverrà sulla questione il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. I deputati potranno a quel punto venire a conoscenza dei parlamentari che hanno beneficiato del Bonus. La Lega nel frattempo, ha sospeso Murelli e Dara, mentre il M5s ha raccolto ... Leggi su bloglive

Detto questo, per la Lega resta "incredibile" che l'Inps non abbia ancora versato la Cig ai lavoratori in difficoltà. Dara, si legge sul sito della Voce di Mantova, risulta socio di minoranza di ...Spuntano come funghi i nomi di coloro, soprattutto politici, che hanno richiesto il bonus di 600 euro, destinato unicamente a che vive in stato di difficoltà a causa del coronavirus. Furbetti, ma non ...