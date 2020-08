Basta con il calcio, Ilaria D’Amico volta definitivamente pagina: “ho già un’idea di cosa farò in futuro” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D’Amico non sarà più uno dei volti di Sky Sport, la conduttrice italiana ha deciso di cambiare ambito d’azione, mettendosi alle spalle il calcio e cominciando un nuovo progetto. Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesLa compagna di Gigi Buffon ha raccontato i suoi motivi nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando cosa l’abbia spinta a cambiare: “dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky, finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova. Il lockdown ha avuto un ruolo. Mi sono chiesta dove volessi andare e ho sentito che dovevo raccogliere nuove sfide. Con lo sport mi sono tolta ogni sfizio, ho fatto un percorso bellissimo e netto. Ho ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Basta con Basta con le città pigliatutto: nell'Italia post-Covid investiamo nelle università del Sud L'Espresso I ‘cassonetti’ della pineta non bastano e la strada per la spiaggia libera è piena di rifiuti. Accade a Punta Prosciutto

La gente di ritorno dalla spiaggia libera lascia i rifiuti nei cassonetti della pineta ormai stracolmi. Una brutta cartolina per i turisti che hanno sentito parlare della bellezza di Punta Prosciutto.

Narcotizzavano e rapinavano anziani: arrestati dai carabinieri

Ingannavano gli anziani presentandosi alla porta con falsi distintivi di forze di polizia o di società erogatrici di servizi. Parlantina sciolta, convincente quanto basta, con la scusa dell’acqua cont ...

