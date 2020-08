A giugno in Europa accelerano emissioni titoli obbligazionari: +7,2% (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Continua a salire il livello di indebitamento obbligazionario da parte delle grandi imprese dell’area euro. Il trend, innescato dalla crisi pandemica e dalle misure di restrizione ai movimenti per affrontarla, ha raggiunto nel mese di giugno un ammontare complessivo lordo di 919,4 miliardi di euro e il ritmo di crescita di questi titoli ha segnato un’ulteriore accelerazione, +7,2% annuo (+5,8% nel mese precedente). Si tratta della crescita più forte dal dicembre 2012 secondo le tabelle storiche della BCE. La Banca Centrale europea quantifica in 18.763,5 miliardi di euro l’ammontare di bond societari di emittenti dell’area euro in circolazione a giugno. Nel dettaglio, però, le emissioni nette di nuovi titoli ... Leggi su quifinanza

