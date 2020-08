Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 15:10 (Di martedì 11 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il presidente Vladimir Putin ha annunciato che Mosca registrato il primo vaccino contro il covid-19 sviluppato in Russia questa mattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da covid-19 è stato registrato affermato il presidente russo la fase 3 dei test clinici è iniziata la settimana scorsa Putin Ha dichiarato che anche una delle sue figlie stato somministrato il vaccino e sta bene con 632 nuovi malati è arrivato intanto a 85354 il numero dei casi in Israele che così sorpassa Latina il numero di infezioni dall’inizio della pandemia torniamo in Italia come promesso se qualcuno ha preso un bonus verrà sospeso Anche se quei soldi sono stati dati in beneficenza lo dice il capogruppo della Lega alla camera Molinari ... Leggi su romadailynews

fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - fanpage : L'annuncio di #Putin: 'Mia figlia è stata già vaccinata' - GRETA1SGARBO : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Putin:?abbiamo un vaccino efficace, testato anche su mia figlia. Oms: prima serve rigorosa valut… - loanartemisia : @elvielly Dopo queste ultime notizie..che deve succedere ancora?! Comincio a preoccuparmi???? -