UFFICIALE Il Tottenham acquista Hojbjerg dal Southampton (Di martedì 11 agosto 2020) Il Tottenham ha annunciato l’acquisto UFFICIALE del centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg Colpo in entrata da parte del Tottenham. Gli Spurs hanno infatti annunciato l’acquisto dal Southampton di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese classe 1995. Il mediano, arrivato in Inghilterra dal Bayern Monaco, indosserà la maglia numero 5. «Penso che il club abbia davanti un futuro fantastico e volevo tanto farne parte». Le prime parole di Hojbjerg da calciatore del Tottenham. 𝙊𝙪𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙁𝙄𝙑𝙀 🖐#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS ... Leggi su calcionews24

BombeDiVlad : ?? Ufficiale - Nuovo arrivo in casa #Tottenham ? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Tottenham, UFFICIALE: preso #Hojbjerg. Ora #Ndombelé può partire, #Inter vigile - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: #Tottenham, UFFICIALE: preso #Hojbjerg. Ora #Ndombelé può partire, #Inter vigile - cmdotcom : #Tottenham, UFFICIALE: preso #Hojbjerg. Ora #Ndombelé può partire, #Inter vigile - sportli26181512 : Tottenham, UFFICIALE: preso Hojbjerg. Ora Ndombelé può partire, Inter vigile: Pierre-Emile Hojbjerg è ufficialmente… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Tottenham

alfredopedulla.com

Colpo in entrata da parte del Tottenham. Gli Spurs hanno infatti annunciato l’acquisto dal Southampton di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese classe 1995. Il mediano, arrivato in Inghilterra ...Il Tottenham ufficializza l'arrivo di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista 25enne proveniente dal Southamtpon: affare da 20 milioni di sterline. Primo colpo di questo calciomercato estivo per il Tott ...