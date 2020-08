Traffico Roma del 11-08-2020 ore 16:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane lavori in corso all’altezza di varchi elettronici della zona Traffico limitato di San Lorenzo L’intervento è in programma fino al 14 agosto dalle 930 alle 20 della sera Oggi sono previste modifiche alla viabilità su via di Porta Labicana è in via degli Ausoni con disciplina provvisoria di Traffico anche su via dei piceni e via dei Volsci lavori in corso anche sulla tratto Urbano della Roma l’Aquila fino al 14 agosto sulla carreggiata in direzione del raccordo è chiuso il ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : #Roma #traffico SS 148 Pontina code a tratti tra Tor dè Cenci e Castel di Decima > Fuori Roma #luceverde #Lazio

I cavalli si annoverano fra i più grandi erbivori europei, eppure, in particolare nel Lazio, dopo una pausa nel periodo di quarantena, hanno ripreso a essere rubati. Il 30 giugno tre giumente sono sta ...

Vasto incendio in via Aurelia: fumo sul quadrante, traffico e strada chiusa

Incendio alla Magliana, fumo sul viadotto: chiuso il traffico Il viadotto della Magliana è stato temporaneamente chiuso al traffico per un incendio divampato nel pomeriggio. A bruciare sterpaglie all' ...

