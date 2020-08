Terminate le riprese di Leonardo, la serie evento sul genio italiano con Aidan Turner presto su Rai1 (Di martedì 11 agosto 2020) Terminate le riprese di Leonardo, la serie evento che nei primi mesi del 2021 occuperà il prime time di Rai1 prendendo, di fatto, il posto de L'Amica Geniale 3 le cui riprese tardano a partire. La prima grande co-produzione internazionale a riprendere la lavorazione dopo il lockdown ha terminato i lavori in corso proprio oggi a Roma chiudendo il sipario su quella che si annuncia come una serie destinata a fare incetta di premi e di ascolti e non solo in Patria. Una clip inedita, accompagnata dalle musiche di John Paesano, conduce nel blindatissimo set della serie mostrando quelle che sono le immagini delle città di Firenze e Milano in epoca rinascimentale, ricostruite proprio nel backlot nei pressi degli studi di Lux ... Leggi su optimagazine

