“Stalking e palpeggiamenti su decine di donne per 40 anni” | compositore di musica sacra accusato di molestie 32 diocesi cancellano i suoi inni

I suoi inni avevano accompagnato nella preghiera migliaia di fedeli durante la messa ed erano stati tradotti in diverse lingue – tra cui l'italiano. David Haas, 63 anni, era la 'rockstar' della musica sacra. Ma adesso un terzo delle 32 diocesi in America hanno messo al bando i suoi inni perché l'autore è stato accusato di molestie sessuali: secondo gli inquirenti, l'uomo per 40 anni avrebbe commesso abusi su numerose donne, anche minorenni. Tra le 38 donne che lo accusano c'è anche l'ex moglie, Jeanne Cotter. Le ripetute molestie sono state portate in luce dal gruppo Into Account: le vittime raccontano di baci forzati, ...

