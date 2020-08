Spezia-Chievo Verona, le formazioni ufficiali (Di martedì 11 agosto 2020) Queste le formazioni di Spezia-Chievo, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola. All: Vincenzo Italiano Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Vignato, Djordjevic, Ceter. All: Alfredo Aglietti Foto: sito ufficiale Chievo Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

