Sgarbi scatenato sul bonus ai deputati: “Fico ignorante e Di Maio capra” (Di martedì 11 agosto 2020) Vittorio Sgarbi scatenato durante il programma In Onda. Sul bonus Covid ai deputati: “Colpa di un governo di inetti. Fico è un ignorante e Di Maio una capra”. Vittorio Sgarbi non poteva certo mancare nel calderone delle polemiche dopo la scoperta che deputati e amministratori hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro riservato nel periodo lockdown alle partite iva e agli italiani messi in ginocchio dall’emergenza coronavirus. Ieri sera, ospite di In Onda su La7, ha sfoderato i suoi pezzi più forti, i suoi cavalli di battaglia. “I deputati che hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro sono persone meschine – premette -, ma ... Leggi su chenews

