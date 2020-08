Oroscopo 11 agosto 2020: Leone urge una pausa, Sagittario non abbiate paura di osare (Di martedì 11 agosto 2020) L’Oroscopo dell’11 agosto consiglia ai Leone di prendersi una pausa e staccare un po’ la spina dai problemi e dai pensieri. Sagittario siate maggiormente audaci Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Oggi potreste avvertire un senso di noia. La vostra vita sta procedendo in modo tranquillo e non ci sono episodi eccitanti. Godetevi la quiete, perché la tempesta potrebbe non tardare molto ad arrivare. In amore cercate sempre nuovi stimoli e quando non li trovate, vi stancate facilmente. Toro. Le questioni amorose che fino a questo momento vi avevano parzialmente turbato, adesso potranno essere risolte. Non vi abbattete, il segreto in questo momento è quello di non mollare. Nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere e questo potrebbe causarvi qualche ... Leggi su kontrokultura

