Nvidia annuncia lo Special Event GeForce. Finalmente svelate le nuove GPU RTX 3080? (Di martedì 11 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa, Nvidia ha annunciato che a partire dalle 18:00 del 1° settembre trasmetterà un Evento Speciale GeForce, con un discorso del fondatore e CEO Jensen Huang.I dettagli ufficiali sull'Evento sono scarsi, ma sulla pagina web ufficiale dell'Evento GeForce troneggia un countdown, con una breve anticipazione che ipotizza quello che potrebbe essere il più grande lancio di GPU degli ultimi anni."21 giorni. 21 anni. Prima di entrare nel futuro, unitevi a noi per celebrare le più grandi scoperte nel settore dei giochi per PC dal 1999. E cosa verrà dopo", si legge sul sito web di Nvidia, accompagnato dall'hashtag #UltimateCountdown. A giudicare da questo messaggio, sembra che ... Leggi su eurogamer

