Niente 'privacy' per i furbetti, ora bufera su Tridico (Di martedì 11 agosto 2020) Tra i parlamentari M5s, ma anche nel Pd, circola l'ipotesi di intervenire con un emendamento al decreto di agosto, che ancora deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, per introdurre criteri che ... Leggi su ansa

Indignazione bipartisan per la vicenda dei 3 deputati che, nonostante un reddito tra i 14 e i 15mila euro mensili, hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il bonus da 600 euro mensili - poi elevato a 1000 ...

