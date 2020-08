Max Payne? 3 videogiochi | 11 anni di onorata carriera epiù di 2000 persone uccise

Max Payne? 3 videogiochi, 11 anni di onorata carriera e...più di 2000 persone uccise (Di martedì 11 agosto 2020) Vi siete sempre domandati quante persone abbiano effettivamente ucciso alcuni dei personaggi più iconici dei videogiochi? No? Be a quanto pare il buon SEX-POSITIVE GAMER decisamente sì. Dopo quanto fatto con il Sam Fisher di Splinter Cell, lo youtuber si è recentemente lanciato nell'analisi di un personaggio iconico ed estremamente pulp come Max Payne!Tre videogiochi spalmati nel corso di 11 anni di onorata carriera videoludica per un totale di...2241 persone uccise. Numeri da capogiro distribuiti tra l'altro in maniera quanto meno particolare. Max è infatti partito piuttosto forte con ben 652 uccisione nel suo debutto sul mercato calmandosi notevolmente con il secondo capitolo in cui uccide appena 373 ... Leggi su eurogamer

