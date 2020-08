Ma il ‘daje’ non fa parte del gergo parlato dalla ‘gente de fogna’? (Di martedì 11 agosto 2020) In amore e in politica tutto è lecito. Un vecchio adagio, parafrasato in chiave più moderna, sintetizza la capriola di Beppe Grillo dopo l’annuncio della ricandidatura di Virginia Raggi alla poltrona di sindaco di Roma. L’attuale prima cittadina in pectore, infatti, ha sciolto le riserve lunedì sera annunciando la corsa verso un nuovo mandato (il terzo, dopo un passato anche da consigliere comunale dal 2013 al 2016) nella prossima Primavera. Tutto legittimo (con tanto di deroga allo Statuto del Movimento 5 Stelle e passaggio attraverso la piattaforma Rousseau), ma con strascichi polemici partiti dal deus ex machina Beppe Grillo che ora ‘fa il romano’, ma solo qualche settimana fa aveva condiviso pensieri molto poco oxfordiani sui cittadini della capitale. LEGGI ANCHE > Grillo appoggia la ricandidatura della Raggi: ... Leggi su giornalettismo

