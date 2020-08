Lamberto Sposini dimenticato dalla Tv ma non dai fan, l’abbraccio sui social: “Ti stiamo aspettando” (Di martedì 11 agosto 2020) Lamberto Sposini, nove anni dopo l’ictus, i fan non lo hanno dimenticato e c’è ancora chi spera fortemente in un suo ritorno in Tv: “Ti stiamo aspettando.” Lamberto Sposini Fonte Foto: Instagram @Lamberto SposiniElegante, composto e sempre preparato, uno dei più grandi signorini della televisione italiana e giornalista di talento, Lamberto Sposini si è guadagnato, giorno dopo giorno, un posto nei cuori degli italiani. Il 29 aprile 2011 la sa vita è cambiata per sempre, classe 1952, è stato colpito da un’emorragia cerebrale nello studio de La vita in diretta poco prima della messa in onda. L’addio alla Tv, le ... Leggi su chenews

