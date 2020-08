Jasmine Carrisi chiede aiuto ai fan: il traguardo è quasi raggiunto (Di martedì 11 agosto 2020) Jasmine Carrisi e il successo col suo primo brano rap ‘Ego’ Da qualche settimana Jasmine Carrisi è entrata nel mondo della musica. Infatti, verso la fine di giugno in tutte le piattaforme digitali e su YouTube è uscito il suo primo singolo. Si tratta di un brano rap che è stato scritto direttamente dalla 19enne e che sta riscuotendo un grande successo, soprattutto tra i teenager. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha deciso di rincorrere il suo grande sogno, ovvero quello di diventare una cantate come il padre. Tuttavia la giovane continuerà a studiare. Infatti dopo le vacanze estive lascerà la sua amata Puglia per trasferirsi a Milano e intraprendere gli studi universitari. Una scelta che le costerà qualche sacrificio, infatti dovrà mantenere il suo ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Loredana Lecciso si fa da parte: c’entra sua figlia Jasmine Carrisi - #Loredana #Lecciso #parte: #c’entra… - zazoomblog : Al Bano la figlia Jasmine e Loredana cosa sta accadendo nella famiglia Carrisi che nessuno si aspettava - #figlia… - ilgiornale : Mentre Jasmine Carrisi è sempre più lanciata in campo musicale, Loredana Lecciso ha deciso di farsi da parte, lasci… - StreusaPam : Migliaia di visualizzazioni su YouTube. - celebs_of_world : #jasminecarrisi JASMINE CARRISI and SOFIA STABIL in Bikinis in Sardinia 07/24/2020 -