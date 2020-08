Inter, Lautaro presto papà. L’annuncio sui social: «Sono l’uomo più felice al mondo» (Di martedì 11 agosto 2020) Lautaro Martinez sarà presto papà. L’annuncio attraverso i profili social dell’attaccante e della compagna Agustina Dolci notizie per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, che in campo ha ritrovato lo smalto di inizio stagione, diventerà presto papà. L’annuncio è arrivato sui social, sia da parte del Toro che dalla compagna Agustina Gandolfo. «Ringrazio la vita per tutto quello che mi sta facendo vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo, Agustina. presto ci allargheremo». View this post on Instagram ... Leggi su calcionews24

Inter : ???? | NICOOOOOOLOOOOOOOOOOÒ 15' - Azione avviata da uno splendido tacco di Lautaro e conclusa da #Barella con un es… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? #Lukaku ?????????????? #Young ???? #Bastoni ???? #Lautaro #InterLeverkusen #UEL #FORZAINTER ???????? - OptaPaolo : 49 - Tra le squadre qualificate ai quarti di finale dell'#EuropaLeague 2019/20 l’Inter ha il duo che ha segnato di… - LeokMerka05 : RT @GBorzillo: ...e comunque a me #Lautaro è piaciuto. Corre, si sbatte, non molla niente. Manca ancora un cicinìn, ma lo stiamo ritrovando… - Lorenzored17 : Scusatemi, ma #Messi all'#Inter dove giocherebbe? Come esterno destro basso alla Moses? Come trequartista maltratta… -