Franco Mattiussi: il vicecapogruppo FI in Friuli Venezia Giulia e il bonus 600 euro (Di martedì 11 agosto 2020) Non solo Veneto. Franco Mattiussi, 62 anni, vicecapogruppo regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia nonché imprenditore, con un lungo post su Facebook riportato dal Gazzettino si è auto-segnalato, perché anche lui ha chiesto e ottenuto il bonus Inps per due volte. E lo ha scritto su Fb: i politici «che hanno richiesto il bonus Inps non hanno rubato nulla. Nulla. Hanno esercitato un loro diritto. Hanno, in un certo senso, profittato di una norma che lo consentiva. L’avere partita Iva presuppone l’esistenza di un lavoro autonomo parallelo alla figura politica ricoperta. Due dimensioni da tenere distanti e separate». E ha ammesso: «Io personalmente, ... Leggi su nextquotidiano

