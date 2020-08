Fabrizio Poggi, il bluesman dell’armonica, porta in un disco i temi del Black Lives Matter (Di martedì 11 agosto 2020) Nella sua lunga carriera, l’armonica a bocca è stata per il bluesman Fabrizio Poggi, il passepartout che gli ha spalancato le porte della grande musica, regalato la possibilità di poter collaborare insieme con artisti di fama internazionale e di potersi aggiudicare premi prestigiosi. Nel suo nuovo disco intitolato For You, però, sin dal primo ascolto si nota una differenza non di poco conto se confrontato coi precedenti: l’armonica sembra esser stata relegata in secondo piano, spiazzando inesorabilmente chi da anni, ne segue le sue evoluzioni. “Per la prima volta – spiega Fabrizio Poggi – mi sono affidato a un produttore esterno, Stefano Spina, il quale è riuscito a trovare combinazioni e arrangiamenti per me inusuali e quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano

