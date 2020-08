Diritti umani e regime cinese. Così l'Europa perde se stessa (Di martedì 11 agosto 2020) Gian Micalessin Sul fronte dei Diritti umani l'Unione Europea si comporta in maniera a dir poco bizzarra Sul fronte dei Diritti umani l'Unione Europea si comporta in maniera a dir poco bizzarra. Da mesi minaccia di mettere con le spalle al muro due Paesi membri come Ungheria e Polonia accusati di mettere a repentaglio lo «Stato di diritto». Posizione che se confermata da dati di fatto - e non dalla semplice ostilità verso due leader come il premier ungherese Viktor Orban o il presidente polacco Andrzej Sebastian Duda - sarebbe sicuramente lodevole. Così come può esser condivisibile la tempestività con cui ieri - a poche ore dalle contestate elezioni in Bielorussia - il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha reclamato il rispetto dei ... Leggi su ilgiornale

pierofassino : In #Bielorussia elezioni manipolate e repressione dell’opposizione. A #HongKong prosegue la “normalizzazione” cines… - amnestyitalia : In #Iran 128.000 prigionieri temporaneamente rilasciati e altri 10.000 graziati per decongestionare le carceri e li… - MonicaCirinna : I diritti umani non vanno in vacanza. Continuiamo a chiedere giustizia #patricknonmollare - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Asia, stipendi negati durante la pandemia: lavoratori dell'abbigliamento con il 38% in meno, In a… - SciutoTino : Patrick Zaki è in carcere solo per il suo attivismo in favore dei diritti umani. Da sei mesi è in carcere ingiustam… -

Younes Arar, cofondatore della Ong "Frontline Defenders" e noto attivista palestinese dei diritti umani ha pubblicato oggi su Facebook il video straziante di una bambina a cui i coloni israeliani hann ...

Younes Arar, cofondatore della Ong "Frontline Defenders" e noto attivista palestinese dei diritti umani ha pubblicato oggi su Facebook il video straziante di una bambina a cui i coloni israeliani hann ...