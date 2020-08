Dall’Argentina: offerta dalla Cina per Juan Quintero, ex Pescara (Di martedì 11 agosto 2020) L’ex Pescara e Porto, il centrocampista Juan Fernando Quintero, è seguito con attenzione dallo Shenzhen di Roberto Donadoni. Secondo l’edizione del TYC Sports, il club che milita nella massima serie cinese proporrebbe al River Plate un’offerta di 8 milioni di euro. L’affare potrebbe andare in porto qualora il club cinese aumentasse l’offerta portandola a 10. Quintero, 27 anni, ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Foto: Twitter River Plate L'articolo Dall’Argentina: offerta dalla Cina per Juan Quintero, ex Pescara proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

