Cyberpunk 2077 punterà molto sulla distruzione degli ambienti (Di martedì 11 agosto 2020) Con Cyberpunk 2077, CD Projekt RED sta ponendo enfasi sulla reattività non solo in termini di storia, ma anche di gameplay; tra questi, non solo sparatorie ad effetto, ma a quanto pare anche gli ambienti giocheranno un ruolo fondamentale, dato che saranno distruttibili.Durante un'intervista, il designer Pawel Kapala ha affermato che CD Projekt RED pone molta enfasi sull'avere ambienti distruttibili nel gioco, in modo che quando i giocatori finiscono uno scontro a fuoco in un ambiente, possono guardarsi intorno e vederlo trasformarsi fisicamente come risultato di tutto quel combattimento. Kapala afferma che dai dettagli più minuti - come il vetro frantumato ed i cocci di bottiglia - alle cose che avranno un impatto maggiore sulle meccaniche di combattimento - come la copertura distruttibile ... Leggi su eurogamer

