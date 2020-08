Bielorussia, seconda notte di violenze: un morto, altri 2mila arresti. La rivale di Lukashenko scappa in Lituania. Imprese scioperano: ‘Ha vinto lei’ (Di martedì 11 agosto 2020) seconda notte di proteste e scontri in Bielorussia, dove migliaia di cittadini affrontano la repressione e scendono in piazza ancora una volta contro il risultato delle presidenziali che hanno riconfermato Lukashenko per il sesto mandato consecutivo. Duemila persone sono state arrestate nelle ultime 24 ore e un dimostrante è morto nella notte: è la prima vittima confermata dal ministero dell’Interno, secondo cui l’uomo intendeva lanciare un ordigno esplosivo, che gli è esploso in mano uccidendolo. Centinaia i feriti, migliaia gli arresti, decine i dispersi: tra loro anche un cronista di una testata indipendente di cui non si hanno più notizie. Nomi che mancano all’appello e che non si sa se siano stati ricoverati o caricati ... Leggi su ilfattoquotidiano

