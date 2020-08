Battipaglia: volontari, assessore e consigliere ripuliscono in spiaggia (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – L’assessore al Comune di Battipaglia, Davide Bruno, si è reso artefice e protagonista di una bella iniziativa di ‘cittadinanzattiva’ coinvolgendo i ragazzi volontari del servizio civile nella pulizia di alcuni tratti del vasto litorale cittadino. Spiega: “Questa mattina io, i ragazzi del servizio civile e il consigliere Giuseppe Salvatore ci siamo dedicati alla pulizia di una delle spiagge libere del Comune di Battipaglia. Invitiamo tutti, residenti e turisti, a non abbandonare plastica, mozziconi e rifiuti di ogni tipo in mare e in spiaggia. Diamo il buon esempio per combattere le cattive abitudini”. Alla fine si sono contati diversi sacchi pieni di ... Leggi su anteprima24

