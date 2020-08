Azzolina ne spara una dietro l’altra: «Lezioni nei B&B». Salvini la fa nera e lei corre ai ripari (Di martedì 11 agosto 2020) Lucia Azzolina di nuovo al centro di polemiche e ironie. «Sono al lavoro senza sosta su organici e immissioni in ruolo, questo tema della mancanza di aule non è nuovo né ci deve scandalizzare il fatto che si studino soluzioni alternative, come i bed & breakfast. Ho sempre detto fin dal primo momento in cui abbiamo affrontato l’emergenza Covid che ci sarebbe stato un problema di spazi. Quando devi far rientrare a scuola a settembre 8 milioni di studenti, garantendo il distanziamento di 1 metro, è chiaro che si pone la necessità di adeguare gli spazi». Lo afferma in una intervista a La Stampa il ministro dell’Istruzione ricordando di essere «al lavoro da settimane con gli enti locali per risolvere il problema». Intervista all’Azzolina, la smentita L’intervista fa il giro del ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Azzolina ne spara una dietro l’altra: «Lezioni nei B&B». Salvini la fa nera e lei corre ai ripari… - panibbi : @LegaSalvini Con tutte le cazzate che fa e spara questa con 2lauree agli studenti non si potrà più dire di studiare… - Stefano02395205 : @Enzo78629743 @MT_Meli_ Pare che i 5 cazzoni facciano a chi la spara più grossa! L’Azzolina è in testa, per ora! - biro947 : @AzzolinaLucia ma, la nostra Ministro Azzolina c’è l’ha il porto darmi per sparare? Chiedo perché vedo che spesso l… - Slutta_ : @MritaB78 L'Azzolina spara cavolate una dietro l'altra, ma anche fare sedere gli studenti faccia a faccia come nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina spara Riapertura scuole, Fioramonti spara a raffica su Azzolina: 'Arrogante, non è vero che ha messo 6 mld sulla scuola' Scuolainforma Azzolina assume 50mila docenti, Chiorino: "Non siamo soddisfatti"

Non basta lo sforzo del Governo. L'assessore all'Istruzione del Piemonte continua a sparare sul ministro anche dopo l'annuncio di nuovi ingressi nella scuola: "Non conosciamo ancora le tempistiche e l ...

Scuola, Azzolina ipotizza lezioni a distanza per le superiori

“A settembre dobbiamo tornare tutti a scuola in presenza. La didattica digitale è stata pensata per le scuole superiori e si può prevedere anche per un giorno a settimana, ma è un esempio e comunque s ...

Non basta lo sforzo del Governo. L'assessore all'Istruzione del Piemonte continua a sparare sul ministro anche dopo l'annuncio di nuovi ingressi nella scuola: "Non conosciamo ancora le tempistiche e l ...“A settembre dobbiamo tornare tutti a scuola in presenza. La didattica digitale è stata pensata per le scuole superiori e si può prevedere anche per un giorno a settimana, ma è un esempio e comunque s ...