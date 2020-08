A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena esce in versione spagnola dopo il disco di platino (Di martedì 11 agosto 2020) A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena arriva anche in versione spagnola. La data di uscita di A Un Paso De La Luna è quella di venerdì 14 agosto. Due settimane consecutive al primo posto della classifica Fimi dei brani più venduti in Italia, un disco di platino appena ottenuto con A Un Passo Dalla Luna: ora Rocco Hunt e Ana Mena si preparano a conquistare i mercati esteri con la versione spagnola della hit estiva che segna la loro prima collaborazione. A Un Passo Dalla Luna ... Leggi su optimagazine

artbymars : @SVDI31 amo non ci passo più dalla sicilia ma per te questo ed altro - Nicanto1 : #claudiosona A un passo dalla luna ??????? - Furiaceca6 : Mi sarei aspettato dico almeno 3 giocatori già via dalla Juventus invece ci muoviamo come in campo a passo di lumaca - CarloMartootchy : Via questa gente dalla Juve. @andagn se vuoi fare il passo che desideri, in Europa, devi mandarli via tutti; non de… - massimo09421979 : L'ITALIA È TRA I PAESI PIÙ IGNORANTI D'EUROPA ED È A UN PASSO DALLA MAGLIA NERA PER SCOLARIZZAZIO -