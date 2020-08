Xbox Series S: dettagli in arrivo a breve? (Di lunedì 10 agosto 2020) Un noto giornalista del settore videoludico ha proposto una finestra temporale per il potenziale reveal di Xbox Series S. Ecco quando potremmo saperne di più in merito Xbox Series S o Lockhart, dovrebbe essere l’alternativa low cost a Series X, di cui si vocifera già da molto tempo ormai. Vi abbiamo riportato in questo articolo che un utente sarebbe entrato in possesso di un controller della nuova console. La confezione alludeva alla console “Series S“. A questo punto l’annuncio della nuova macchina hardware non dovrebbe tardare troppo. Circa 3 settimane stando all’ultimo rumor in merito. Ecco quale sarebbe l’occasione migliore per svelare Xbox Series X Phil Spencer aveva promesso ulteriori notizie su ... Leggi su tuttotek

