VIOLENZA RAZZISTA A MARSALA (Di lunedì 10 agosto 2020) “Così imparano a rispettare gli italiani”, questa l’incredibile motivazione con la quale una banda di giovani marsalesi ha Pestato a sangue la notte scorsa un giovane extracomunitario che, come tutti i giovani era in piazza per trascorrere in allegria la serata insieme ad altri coetanei. Non sembra ci sia un motivo per questa bravata notturna se non... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

