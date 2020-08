Scontro auto-scooter all'incrocio: centauro in gravissime condizioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Scontro tra una Smart Four Four e uno scooter questa sera a Torino in corso Unione Sovietica angolo via Monte Pasubio. A seguito dell'impatto, avvenuto intorno alle 18.45, lo scooterista è rimasto ... Leggi su torinotoday

Due feriti in uno scontro tra un'auto e un trattore a Margarita

Violento scontro fra tre veicoli a Campo d’Oro di Castello, cinque feriti

Sono cinque le persone rimaste ferite a seguito di un violento scontro avvenuto nel tardo pomeriggio del 10 agosto lungo la via Emilia alle porte di Castel San Giovanni (Piacenza), in località Campo d ...

Sono cinque le persone rimaste ferite a seguito di un violento scontro avvenuto nel tardo pomeriggio del 10 agosto lungo la via Emilia alle porte di Castel San Giovanni (Piacenza), in località Campo d ...