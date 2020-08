Premiato il cagnolino Phoebe: aiutò a parlare il suo padrone ricoverato per ictus (Di lunedì 10 agosto 2020) La sua presenza e il suo amore hanno aiutato il suo padrone a stare meglio. Ora Phoebe , il cagnolino protagonista a novembre 2019 di una pet therapy che ha contribuito alla ripresa del padrone ... Leggi su lanazione

xslonelywolf : RT @RosannaMarani: Premiato il cagnolino Phoebe: aiutò a parlare il suo padrone ricoverato per ictus - AssoCare : Phoebe: premiato cagnolino che aiutò padrone con ictus mentre era ricoverato al Santa Maria Nuova. Premiato Phoebe,… - enpaonlus : RT @RosannaMarani: Premiato il cagnolino Phoebe: aiutò a parlare il suo padrone ricoverato per ictus - RosannaMarani : Premiato il cagnolino Phoebe: aiutò a parlare il suo padrone ricoverato per ictus - Frances21035655 : Premiato il cagnolino Phoebe: aiutò a parlare il suo padrone ricoverato per ictus -