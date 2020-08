Ponte sullo Stretto, Conte: “Serve un miracolo di ingegneria, c’è anche l’ipotesi sottomarina. Valuteremo a tempo debito” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Ecco sullo Stretto, quando ci saranno i presupposti dovremo pensare a un miracolo di ingegneria, dovrà essere una struttura ecosostenibile e leggera. Nel caso, anche sottomarina: tutte le ipotesi sono aperte, ma ne parleremo a tempo debito”. Così il Premier Giuseppe Conte, intervistato da Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica (Brindisi), in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L'articolo Ponte sullo Stretto, Conte: “Serve un miracolo di ingegneria, c’è anche l’ipotesi sottomarina. ... Leggi su ilfattoquotidiano

insopportabile : Conte 'No al ponte sullo Stretto di Messina. Penso a un tunnel sottomarino' Facciamo una rotatoria e arriviamo anche in Sardegna, dai. - fanpage : “No al ponte sullo Stretto di Messina, penso invece a una struttura sottomarina”. Così il presidente del Consiglio… - Agenzia_Italia : Ponte sullo Stretto, Conte: 'Per ora no ma potrebbe essere anche un tunnel sotto il mare' - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, Conte: “Serve un miracolo di ingegneria, c’è anche l’ipotesi sottomarina. Valuteremo a tempo d… - FrancescoRigh10 : RT @vitalbaa: Se Conte dice che è meglio un “tunnel sottomarino” rispetto al ponte sullo Stretto, significa che ha fatto un’analisi costi-b… -