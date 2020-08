Paderno, impicca una cornacchia: anziano denunciato per uccisione di animale (Di lunedì 10 agosto 2020) Una cornacchia impiccata come spaventapasseri al centro di un pollaio. È la macabra scoperta della polizia locale di Paderno Dugnano che ha denunciato il proprietario del terreno per maltrattamento di animale. Tutto ha avuto inizio dalla segnalazione di una passante al comando: c’è un animale impiccato in un orto della periferia di Calderara. Gli agenti … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Una cornacchia impiccata come spaventapasseri al centro di un pollaio. È la macabra scoperta della polizia locale di Paderno Dugnano che ha denunciato il proprietario del terreno per maltrattamento di ...

