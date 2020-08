L'Italia circondata dai contagi: cosa sta succedendo in Europa (Di lunedì 10 agosto 2020) Valentina Dardari Francia, Spagna e gli altri Paesi che minano lo Stivale. Anche il caso dei Balcani preoccupa Con le vacanze il coronavirus fa ancora più paura. Non tanto per la situazione in Italia, che è uno dei Paesi messi meglio in questo momento, quanto per il pericolo di nuovi focolai in arrivo con turisti e vacanzieri di ritorno da Nazioni ancora in piena epidemia. Se oltre a noi, anche la Finlandia, il Portogallo, la Grecia e la Norvegia sono considerati i Paesi più virtuosi, non si può dire lo stesso per Spagna, Francia, Belgio, Lussemburgo, Croazia. Per quest’ultima a dire la verità si deve fare un discorso a parte: dall’inizio dell’epidemia conta infatti circa 6mila casi. Ma a farne comunque le spese una trentina di ragazzi veneti e due 18enni di Padova che hanno festeggiato l’esame di ... Leggi su ilgiornale

Corriere : Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna, Belgio e il caso dei Balcani - Corriere : Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna, Belgio e il caso dei Bal... - Corriere : L'alto rischio dei contagi d’importazione - GiuseppeZane : RT @pattygrasso: 'l'Italia circondata dai contagi'. E poi si venga a dire che il Governo non ha ben gestito la situazione emergenziale! htt… - pattygrasso : 'l'Italia circondata dai contagi'. E poi si venga a dire che il Governo non ha ben gestito la situazione emergenzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia circondata CORONAVIRUS: ITALIA CIRCONDATA, Spettro SECONDA ONDATA di CONTAGI sull'EUROPA. Ecco la SITUAZIONE attuale iL Meteo L'Italia circondata dai contagi: cosa sta succedendo in Europa

Con le vacanze il coronavirus fa ancora più paura. Non tanto per la situazione in Italia, che è uno dei Paesi messi meglio in questo momento, quanto per il pericolo di nuovi focolai in arrivo con turi ...

Sì al referendum, per un Parlamento più autorevole

Può un riformista battersi per conservare l’esistente, sostenendo per di più che quell’esistente funzioni alla perfezione? E’ questa la domanda che mi insegue quando ascolto le argomentazioni per il N ...

Con le vacanze il coronavirus fa ancora più paura. Non tanto per la situazione in Italia, che è uno dei Paesi messi meglio in questo momento, quanto per il pericolo di nuovi focolai in arrivo con turi ...Può un riformista battersi per conservare l’esistente, sostenendo per di più che quell’esistente funzioni alla perfezione? E’ questa la domanda che mi insegue quando ascolto le argomentazioni per il N ...