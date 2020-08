Lente d’ingrandimento Whatsapp: a che serve la nuova funzione e cos’è (Di lunedì 10 agosto 2020) Lente d’ingrandimento Whatsapp: a che serve la nuova funzione e cos’è Una nuova icona è stata introdotta sulla schermata Whatsapp, accanto ai messaggi inoltrati: si tratta di una Lente d’ingrandimento e il suo scopo è quello di verificare la veridicità del contenuto di un messaggio ricevuto. L’obiettivo primario è quello di contrastare le fake news, soprattutto quelle inviate utilizzando il consueto canale delle catene di messaggi, come avvenuto in particolar modo durante il periodo della pandemia, e non solo nel nostro Paese.Segui Termometro Politico su Google News Whatsapp: arriva la Lente d’ingrandimento, cos’è e a cosa ... Leggi su termometropolitico

