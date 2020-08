La furia del vulcano Sinabung: colonna di fumo alta 5000 metri (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno strato di sabbia e cenere dello spessore di cinque centimetri ricopre i villaggi ai piedi della montagna Leggi su media.tio.ch

MEDAN - Ha raggiunto i 5000 metri di altezza la colonna di fumo e cenere che si è sollevata dal Monte Sinabung, uno dei più turbolenti vulcani dell'Indonesia, in seguito all'eruzione che ha avuto luog ...

