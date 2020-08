Harry e Meghan, svelata la loro cerchia di amici a Los Angeles (lontano dalla royal family) (Di lunedì 10 agosto 2020) Meghan Markle e il principe Harry ormai da mesi vivono a Los Angeles con il piccolo Archie. Ma nella nuova vita lontano (e in rotta) con la royal family chi vedono? Chi frequentano? Chi sono gli «eletti» che hanno il privilegio di potersi definire amici intimi dei Sussex? A rispondere a queste domande ci ha pensato Hello! Innanzitutto, ricorda la rivista britannica, del «cerchio magico» dei Sussex fa senz’altro parte Serena Williams. L’ex attrice e la tennista si sono conosciute nel 2014 a un evento benefico ed è stato subito feeling. «Ci siamo piaciute immediatamente. È diventata in breve l’amica con cui chiacchierare di tutto, pranzare, ridere, scattare foto», aveva raccontato la Markle qualche anno fa nel suo defunto blog The Tig. Oggi il loro rapporto non può che essersi rafforzato. Perché sono diventate vicine di casa. Entrambe, infatti, vivono in ville da sogno sulle colline di Beverly Hills. Leggi su vanityfair

