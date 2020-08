Gazzetta: il Napoli su Reguilon, si pensa ad un prestito con il Real Madrid (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Napoli cerca un esterno mancino. L’attenzione è puntata su Tsimikas dell’Olympiacos, ma Giuntoli ha già pronto un piano B, scrive la Gazzetta dello Sport. Si tratta di Sergio Reguilon, difensore 23enne del Real Madrid, in prestito al Siviglia. “E con la stessa formula il ds vorrebbe portarlo a Napoli. Si tratta di un esterno mancino molto versatile, che in alcuni momenti della gara può anche trasformarsi in ala pura. Quelle caratteristiche che, in genere, Rino Gattuso cerca negli esterni. Adesso, Giuntoli dovrà capire quali sono i margini di trattativa con l’Olympiacos e con Tsimikas, che potrebbe essere attratto dal fascino del Liverpool, prima di avanzare una richiesta ufficiale al Real ... Leggi su ilnapolista

