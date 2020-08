Fornitori cinesi e lavori forzati: le accuse alla Apple (Di lunedì 10 agosto 2020) È polemica su Apple in Usa per una vicenda che lega l’azienda guidata da Tim Cook, allo sfruttamento del lavoro presente nell’area dello Xinjiang, nel nord ovest della Cina. In particolare la multinazionale americana avrebbe acquistato in passato uniformi per i suoi shop mondiali da aziende dell’area balzata tristemente all’attenzione delle cronache mondiale per la deportazione e lo sfruttamento lavorativo degli uguri, etnia turcofona di religione musulmana che vive nel nord ovest della Cina, con la quale Pechino combatte informalmente da anni una guerra per frenare le spinte separatiste che interessano l’area. LEGGI ANCHE: GLI UGURI DEPORTATI PER PRODURRE I BRAND OCCIDENTALI. IL RAPPORTO SHOCK Appena una settimana fa Tim Cook aveva dichiarato che Apple non avrebbe tollerato prodotti provenienti da ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : La #Apple è accusata di essersi rifornita, in passato, da fornitori che sfruttano il lavoro dei detenuti politici -

Ultime Notizie dalla rete : Fornitori cinesi Fornitori cinesi e lavori forzati: le accuse alla Apple Giornalettismo Speciale difesa: bando WeChat fa crollare titoli fornitori Apple crollano a Hong Kong

Pechino, 10 ago 13:30 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole rimuovere le app cinesi "non affidabili" come TikTok e WeChat dagli store virtuali del mercato statunitens ...

WeChat, il ban della Casa Bianca farà scendere le vendite di iPhone?

Le spedizioni globali di iPhone potrebbero subire un calo approssimabile tra il 25 e il 30% se l’azienda di Cupertino sarà costretta a rimuovere dall’App Store i social media cinesi interessati dal re ...

Pechino, 10 ago 13:30 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole rimuovere le app cinesi "non affidabili" come TikTok e WeChat dagli store virtuali del mercato statunitens ...Le spedizioni globali di iPhone potrebbero subire un calo approssimabile tra il 25 e il 30% se l’azienda di Cupertino sarà costretta a rimuovere dall’App Store i social media cinesi interessati dal re ...