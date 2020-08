Foggia, assaltato portavalori sulla A14: spari e auto in fiamme (Video Polizia) (Di lunedì 10 agosto 2020) Un furgone portavalori è stato assaltato oggi in Puglia, lungo l'autostrada 14 Bologna-Taranto, tra Cerignola e Canosa. Un commando armato, a bordo di tre auto messe di traverso sulla carreggiata, sarebbe entrato in azione bersagliando il mezzo blindato con diversi colpi d’arma da fuoco e una carica esplosiva, a due chilometri dall’uscita di Cerignola Est, verso Bari. Proseguono le ricerche dei rapinatori del #portavalori in #A14 #essercisempre#repartovolo #10agosto pic.twitter.com/unJpYRBKXS— Polizia di Stato (@Poliziadistato) August 10, 2020 Il colpo non sarebbe riuscito per il blocco al blindato scattato al momento dell’assalto. I rapinatori sarebbero fuggiti poi a piedi. La Polizia si è subito ... Leggi su blogo

danix1980 : @LegaSalvini Saranno stati gli stessi che oggi hanno assaltato un porta valori vicino foggia ? Ti è già giunta la notizia Morisi bello ? -