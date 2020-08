Fiuggi, due casi di scabbia tra gli immigrati: scoppia una dura protesta (Di lunedì 10 agosto 2020) scoppia la protesta nella città di Fiuggi dove si segnalano due casi di scabbia tra i migranti. Non tarda ad arrivare il duro affondo della Lega con il coordinatore regionale Lazio on. Zicchieri, il consigliere regionale Ciacciarelli, l’on. Gerardi ed il senatore Rufa. «Si sono registrati all’ex hotel Palace di Fiuggi due casi di scabbia. Ora si troverebbero in isolamento, mentre i restanti 28 in quarantena. Tutto ciò è gravissimo se si pensa che ulteriori 23 immigrati potrebbero arrivare nei prossimi giorni nella città termale». Va comunque precisato che su questa notizia, al momento, non ci sarebbero conferme. «Gli hotel di Fiuggi vanno riempiti di turisti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiuggi, due casi di scabbia tra gli immigrati: scoppia una dura protesta - PasqualeCiaccia : ???????????????? ?????????????????? ?????? - CasilinaNews : Fiuggi, due lutti dolorosi colpiscono la comunità - angheran70 : «Il Movimento Sociale di Fini ottenne il 5,3%; due anni dopo, Alleanza nazionale salì al 13,4. Sì, poi andò come an… - LucaGuad : RT @AgnoliValerio: Ogni borgo ha una particolarità è storia , lo sapete che qui a Fiuggi c’è un vicolo chiamato “Vicolo Baciadonne”??Esso v… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiuggi due Fiuggi, il cordoglio del sindaco per due illustri concittadini scomparsi L'Inchiesta Quotidiano OnLine Due giovani ternani in D: Della Spoletina torna a Trestina, Spadini all'Atletico Fiuggi

Ritorna al Trestina e in serie D il difensore ternano Matteo Della Spoletina (nella foto), centrale classe '97 che nella passata stagione ha militato in Eccellenza Marche con la maglia del Fabriano Ce ...

Fiuggi, due casi di scabbia tra i migranti: esplode la protesta

Due casi di scabbia registrati tra i migranti e subito scatta l'affondo della Lega con il coordinatore regionale Lazio on. Zicchieri, il consigliere regionale Ciacciarelli, l'on. Gerardi ed il senator ...

Ritorna al Trestina e in serie D il difensore ternano Matteo Della Spoletina (nella foto), centrale classe '97 che nella passata stagione ha militato in Eccellenza Marche con la maglia del Fabriano Ce ...Due casi di scabbia registrati tra i migranti e subito scatta l'affondo della Lega con il coordinatore regionale Lazio on. Zicchieri, il consigliere regionale Ciacciarelli, l'on. Gerardi ed il senator ...