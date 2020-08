Fast & Furious Crossroads è 'il peggior gioco dell'anno' secondo le recensioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Le prime recensioni di Fast & Furious Crossroads sono state pubblicate dopo l'uscita del gioco la scorsa settimana, ognuna delle quali offre un verdetto estremamente critico sul gioco, mostrato ai The Game Awards dello scorso anno.Tra le recensioni troviamo anche quella dei colleghi di Eurogamer.net che definiscono il gioco di Bandai Namco "un incidente d'auto" che è "così semplice, così privo di rifiniture e così pieno di sviste ed errori fondamentali che bisogna chiedersi quale calamità abbia colpito il suo sviluppo".Anche Push Square ha assegnato al gioco un punteggio di 3/10, definendolo "privo di ogni punto di ... Leggi su eurogamer

IlVerOrlando : RT @ExplorerLento: Oggi vado a mangiare in questo fast-food chiamato Burghy ?? Quale panino mi consigliate di prendere? - vittoriatom : RT @LaRagazzaDei1D: Does it ever drive you crazy just how fast the night changes? SÌ CAZZO. SÌ. - larryxsmilee : RT @LaRagazzaDei1D: Does it ever drive you crazy just how fast the night changes? SÌ CAZZO. SÌ. - min_rolex : @ataeraxias Te ne accorgi ora... Dov'eri l'anno scorso quando i superm hanno citato fast and Furious? - xxmamacitaseyes : RT @LaRagazzaDei1D: Does it ever drive you crazy just how fast the night changes? SÌ CAZZO. SÌ. -

Ultime Notizie dalla rete : Fast & Fast Private Jet e Parma Calcio: al via la nuova partnership Senigallia Notizie Fast & Furious Crossroads è 'il peggior gioco dell'anno' secondo le recensioni

Le prime recensioni di Fast & Furious Crossroads sono state pubblicate dopo l'uscita del gioco la scorsa settimana, ognuna delle quali offre un verdetto estremamente critico sul gioco, mostrato ai The ...

Fast and Furious Crossroads, le prime recensioni sono molto negative

Dopo l’uscita del gioco avvenuta la scorsa settimana, le prime recensioni di Fast & Furious Crossroads stanno arrivando, e sono a dir poco critiche. Tra le testate giornalistiche che hanno acquistato ...

Le prime recensioni di Fast & Furious Crossroads sono state pubblicate dopo l'uscita del gioco la scorsa settimana, ognuna delle quali offre un verdetto estremamente critico sul gioco, mostrato ai The ...Dopo l’uscita del gioco avvenuta la scorsa settimana, le prime recensioni di Fast & Furious Crossroads stanno arrivando, e sono a dir poco critiche. Tra le testate giornalistiche che hanno acquistato ...