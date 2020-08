Elodie con Andromeda vince il disco di platino. Ma la vera hit è “Ciclone” (video) (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo il disco d’oro per l’album This is Elodie, oggi Elodie ottiene la certificazione che attesta il disco di platino per ‘Andromeda’, canzone presentata al 70° Festival di Sanremo, già disco d’oro, con 17 milioni e mezzo di stream e 18 milioni di views. Tra i protagonisti del panorama musicale nazionale in questa estate 2020, Elodie, grazie al singolo Guaranà e la collaborazione in Ciclone di Takagi & Ketra, entrambi disco d’oro, si conferma tra gli artisti più apprezzati da pubblico e critica. L’estate vincente di Elodie L’estate live di Elodie è già iniziata con ‘This is Summer’, ... Leggi su secoloditalia

chetempochefa : 'Se ti sembrerò piccola Non sarò la tua Andromeda, Andromeda' Facciamo i complimenti a @Elodiedipa per il disco d'… - SecolodItalia1 : Elodie con Andromeda vince il disco di platino. Ma la vera hit è “Ciclone” (video) - babvis : Musica, donne, politica: sul @Corriere la mia intervista a @Elodiedipa, regina dell’estate con Guaranà e Ciclone… - giampiero661MJ : @Corriere D'accordissimo con Elodie !! ???????????????????? - Delena46169552 : Elodie ha costruito una carriera su feat non capisco perché non possa farlo anche Emma ... e comunque BISOGNA TROVA… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie con Elodie, festa senza Marracash. Ma con lei ci sono le donne più importanti della sua vita DiLei Vip Quando gli animali sono un tutt'uno con i padroni e diventano inseparabili con loro

La sorpresa di Luca Onestini a Ivana Mrazova dopo 2 anni insieme: "Aggrappiamoci alle cose belle" Luca Onestini e Ivanza Mrazova sono inseparabili, tra le coppie più belle nate sotto i riflettori. Si ...

Battiti Live 2020, terza puntata in tv. Scaletta e ospiti

Anche la terza puntata sarà ricca di ospiti. Protagonisti sul palco principale saranno J-Ax con la sua 'Una voglia assurda', Baby K con 'Non mi basta più', mentre polistrumentista olandese Dotan propo ...

La sorpresa di Luca Onestini a Ivana Mrazova dopo 2 anni insieme: "Aggrappiamoci alle cose belle" Luca Onestini e Ivanza Mrazova sono inseparabili, tra le coppie più belle nate sotto i riflettori. Si ...Anche la terza puntata sarà ricca di ospiti. Protagonisti sul palco principale saranno J-Ax con la sua 'Una voglia assurda', Baby K con 'Non mi basta più', mentre polistrumentista olandese Dotan propo ...