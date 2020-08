Elezioni Bielorussia, trionfa ancora Lukashenko. Ma nel Paese esplode la protesta (Di lunedì 10 agosto 2020) In Bielorussia trionfa ancora il presidente Aleksandr Lukashenko , riconfermato per un sesto mandato con l'80,23% delle preferenze, ma in piazza esplode la propotesta con scontri e violenze. L'... Leggi su quotidiano

