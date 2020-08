Disastro ambientale a Mauritius: 1000 tonnellate di petrolio in mare e la nave arenata che rischia di spezzarsi (Di lunedì 10 agosto 2020) Mille tonnellate di petrolio in mare e la nave arenata che rischia di spezzarsi: è questa la fotografia del Disastro ambientale che sta toccando l’isola di Mauritius, nell’Oceano Indiano. Ad un paio di chilometri dalla riva, il 25 luglio si è incagliata una nave portarinfuse giapponese, la Mv Wakashio, in viaggio dalla Cina al Brasile. Era carica di quasi 4 mila tonnellate di carburante, che da giovedì hanno cominciato a riversarsi nelle acque cristalline attraverso uno squarcio sempre più ampio nello scafo, costringendo l’isola a dichiarare lo stato di «emergenza ambientale». Sarebbero già mille ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da nave-cisterna arenata [aggiornamento delle 21:… - repubblica : Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da petroliera arenata - fattoquotidiano : TONNELLATE DI PETROLIO IN MARE Rischio disastro ambientale di proporzioni gigantesche, ecco cosa sta accadendo - carmine_maturo : RT @GreenItalia1: ?Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da una nave-cisterna arenata. Questo ci dimostra, anco… - NotizieGeopolit : Maurutius. Falla nella petroliera, è disastro ambientale -