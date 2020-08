Dall’incontro con Conte “profondissima delusione” dei genitori tarantini Con un'aggiunta: ce lo aspettavamo (Di lunedì 10 agosto 2020) A Ceglie Messapica il presidente del Consiglio ha incontrato, fra gli altri, i genitori tarantini. I quali puntano dritto sulla chiusura del siderurgico e delle fonti inquinanti. La loro petizione ha superato quota cinquemila firme. L’incontro con Giuseppe Conte ha provoca nella delegazione “profondissima delusione”. Che in realtà non deve essere neanche tale, visto che “ce lo aspettavamo”. Di seguito il comunicato: A margine dell’incontro di ieri, 9 agosto 2020, con il premier Conte, l’Associazione genitori tarantini esprime la propria delusione. “Obiettivo principale della delegazione era quello di consegnare personalmente al presidente Conte la lettera sottoscritta a quel momento ... Leggi su noinotizie

