Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono genitori: è nata Lyla Maria (Di lunedì 10 agosto 2020) Star incinte in quarantena sfoglia la gallery «Siamo entusiasti di annunciare la nascita di nostra figlia Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Non potremmo essere più felici e ci sentiamo estremamente benedetti!». Con queste parole stringate – scritte ovviamente su Instagram – Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger hanno annunciato al mondo l’arrivo della loro prima figlia (in comune). L’attore dei Guardiani della Galassia è già ... Leggi su iodonna

