Cecilia Rodriguez, commovente dichiarazione: “Tu sai quanto io amo te” (Di lunedì 10 agosto 2020) La bellissima Cecilia Rodriguez continua a far parlare di sé e della sua presunta crisi con Ignazio Moser, ma la dedica è commovente: “Tu sai quanto io amo te” Cecilia Rodriguez, Fonte foto: Instagram (@chechuRodriguez real)Sempre più amata e al centro dell’attenzione dei suoi tantissimi follower, Cecilia Rodriguez continua a far parlare di sé soprattutto dopo le diverse voci che la vedrebbero in crisi con il suo compagno, Ignazio Moser. Pare che la coppia stia trascorrendo le tanto attese vacanze estive non insieme e questo ha fatto sorgere diversi dubbi nei seguaci di entrambi che ipotizzano una crisi. Come in molti sicuramente già sapranno, i due si sono ... Leggi su chenews

