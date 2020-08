Bielorussia, la vittoria di Lukashenko oscurata dagli scontri (Di lunedì 10 agosto 2020) Le elezioni presidenziali sono iniziate ufficialmente il 4 agosto, quando le prime urne sono state aperte in maniera preliminare, ma la battaglia decisiva ha avuto luogo cinque giorni dopo, domenica 9 agosto. Come da pronostico, il presidente uscente, Aleksandr Lukashenko, è stato riconfermato con oltre l’80% dei voti e alla diffusione della notizia sono scoppiate … InsideOver. Leggi su it.insideover

